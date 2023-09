I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Piantedosi, necessario colpire interessi economici trafficanti - E’ necessario colpire i trafficanti al cuore dei loro interessi, intercettando i capitali illeciti prima che vengano riciclati nell'economia legale e impiegati per scopi di corruzione. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla Conferenza internazionale sul crimine transnazionale nel ventennale della Convenzione di Palermo. “L'utilizzo delle investigazioni economico-finanziarie rappresenta d'altronde uno dei tratti qualificanti dell'approccio investigativo italiano, che stiamo valorizzando in tutti i fora internazionali”, ha aggiunto. “Una seconda linea strategica non può che riguardare la promozione di una partnership rafforzata con i Paesi africani. A questo riguardo - ha spiegato il titolare del Viminale - vorrei evidenziare l'importante collaborazione in atto con i colleghi francesi, con cui abbiamo assunto la leadership di uno dei più rilevanti programmi della Commissione europea, per il contrasto alle reti di trafficanti in Nord Africa”. (segue) (Rin)