I fatti del giorno - America Latina (5)

- Colombia-Cina: Petro in visita a Pechino il 25 ottobre, previsto incontro con Xi-Jinping - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, sarà il 25 ottobre a Pechino, dove incontrerà l’omologo Xi-Jinping. A confermarlo è stato lo stesso Petro al termine di un Consiglio di sicurezza a Bogotà. L’obiettivo della visita, ha detto, è chiedere alla Cina di “dare una mano nella transizione del trasporto in Colombia verso il trasporto elettrico e su rotaia”. Un consorzio cinese ha iniziato a ottobre 2020 i lavori per la costruzione della metro di Bogotà, la cui apertura è prevista nel 2028. (Res)