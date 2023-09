Agroalimentare: Sabatini (Fd'I Lazio), bene proroga bando su strategia sviluppo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la proroga dei termini del bando rivolto a selezionare le Strategie di sviluppo locale presentate dai Gruppi di azione locale. Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Daniele Sabatini. "Un grazie all'assessore regionale all'Agricoltura Giancarlo Righini che ha recepito le istanze provenienti dai territori, da dove è arrivata la richiesta di tempi maggiori per poter meglio aderire a queste straordinarie opportunità, rivolte a favorire lo sviluppo socio economico delle zone rurali, promuovere l'occupazione e scongiurare soprattutto lo spopolamento di queste aree attraverso strategie partecipative - spiega -. L'introduzione nel bando di importanti elementi innovativi e organizzativi rispetto al passato rischiava infatti di far prevalere troppi tecnicismi rispetto alla qualità dei progetti. Questa proroga è dunque importante proprio nell'ottica di una maggiore e più efficace promozione della qualità delle proposte locali sfruttando al meglio le innovazioni introdotte".(Com)