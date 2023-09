Energia: Edison celebra cento anni centrale idroelettrica di Venina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison celebra i cento anni di attività della storica centrale idroelettrica di Venina nel comune di Piateda, in provincia di Sondrio, e il suo importante contributo allo sviluppo industriale e sociale del territorio, nonché alla transizione energetica del Paese. Un impianto che, insieme alle altre sette centrali idroelettriche (Ganda, Belviso, Armisa, Publino, Zappello, Vedello e Campo) presenti in Valtellina e Valchiavenna, produce energia rinnovabile nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali. Un polo produttivo che dal 2016 al 2022 ha generato 4,4 TWh totali, corrispondenti al fabbisogno energetico di oltre 1,6 milioni di famiglie ed evitando l'emissione in atmosfera di oltre 1,8 milioni di tonnellate di Co2. "Siamo orgogliosi di celebrare il centenario della centrale idroelettrica di Venina in un anno particolarmente importante per il nostro Gruppo, in cui ricorrono i 140 anni dalla sua fondazione", ha dichiarato Nicola Monti, Amministratore delegato di Edison. "Edison è nata nel 1883 sull'onda della rivoluzione elettrica, e oggi con la responsabilità di un operatore che è attivo da 140 anni siamo di fronte a una nuova rivoluzione, quella portata dalla transizione energetica, di cui vogliamo essere leader attraverso scelte coraggiose, per assicurare un'energia sempre più democratica, sicura e soprattutto sostenibile. Un percorso – ha proseguito – in cui diverrà sempre più centrale la corretta gestione dell'acqua e la capacità d'ascolto dei bisogni del territorio, che per Edison sono da sempre la priorità". (segue) (Com)