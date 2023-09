Energia: Edison celebra cento anni centrale idroelettrica di Venina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La celebrazione del centenario di Venina rappresenta un traguardo importante, di cui siamo particolarmente fieri. L'impianto è diventato nel tempo uno dei principali poli della produzione e gestione idroelettrica del Gruppo, all'interno di un territorio strategico per Edison, su cui manteniamo un costante impegno per favorire la creazione di valore condiviso volto allo sviluppo e alla crescita economica con un'ottica di lungo periodo", ha dichiarato Marco Stangalino, vice presidente esecutivo e direttore Power asset Edison. "In Valtellina e Valchiavenna concentriamo un patrimonio industriale di eccellenza, in cui tecnologia e innovazione sono al servizio della sostenibilità e delle comunità locali. Dal 2016 al 2022 abbiamo trasferito risorse nelle aree in cui siamo presenti con i nostri impianti di produzione idroelettrica in Lombardia per circa 250 milioni di euro. Nella sola provincia di Sondrio circa 109 milioni di euro, di cui quasi 80 milioni destinati alle pubbliche amministrazioni, e la restante parte suddivisi tra imprese locali e costo del lavoro diretto. Un impegno nei confronti del territorio che desideriamo ribadire e rafforzare per continuare a crescere insieme", ha aggiunto. L'idroelettrico è il settore storico per Edison, che sul finire dell'800 ha costruito le prime centrali d'Italia sulle rive del fiume Adda, tutt'ora in funzione, e successivamente le prime grandi dighe alpine. Ma è anche il settore dove vuol continuare ad essere protagonista grazie a un know-how di eccellenza costruito nel tempo sia per la realizzazione che manutenzione e gestione operativa degli impianti, oltre che per i rapporti consolidati con le comunità dei territori in cui opera. (segue) (Com)