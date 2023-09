Energia: Edison celebra cento anni centrale idroelettrica di Venina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison, in occasione della celebrazione dei 100 anni della centrale idroelettrica di Venina, ha ideato un programma di appuntamenti per festeggiare l'impianto e il territorio. Dal 29 settembre al 15 ottobre è gratuitamente aperta al pubblico, presso la sala Consiliare del Comune di Piateda, la mostra "Passato e presente si incontrano a Piateda", che racconta attraverso foto storiche e video d'eccezione provenienti dall'archivio Edison i 100 anni della centrale idroelettrica di Venina. Con lo scopo di avvicinare il pubblico ai temi dell'acqua e dell'energia, si terrano tre workshop condotti dai manager di Edison. Il primo è il 6 ottobre alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Piateda ed è dedicato ai principi di funzionamento, le caratteristiche e le componenti delle centrali idroelettriche; il secondo, il 10 ottobre, presso l'auditorium del Comune di Ponte in Valtellina alle ore 21.00 ripercorre la storia del settore idioelettrico dalla fine dell'800 ai giorni nostri e parla delle sue prospettive future; il terzo, 14 ottobre, presso la Sala Consigliare del Comune di Piateda, alle ore 18.00, è dedicato alla centrale di Venina e alla sua prestigiosa storia. Il 12 e il 13 ottobre la centrale di Venina avrà come ospiti alcune classi delle scuole primarie di Piateda e Ponte in Valtellina e successivamente sarà aperta al pubblico su prenotazione, dalle ore 16 alle ore 18. Nell'occasione i ragazzi e le loro famiglie potranno partecipare ai laboratori organizzati in collaborazione con The FabLab dedicati al tema dell'acqua. Inoltre, durante i due giorni di apertura, sempre su prenotazione, è possibile accedere a un corso di primo soccorso, che si tiene nel prato antistante l'impianto idroelettrico. Per finire, in occasione delle giornate Fai d'autunno, il 14 e il 15 ottobre, la centrale di Venina è aperta alle visite guidate che conducono il pubblico alla scoperta dell'impianto e di come venga prodotta energia elettrica. (segue) (Com)