Energia: Edison celebra cento anni centrale idroelettrica di Venina (4)

- I lavori di costruzione della centrale di Venina sono durati tre anni, dal 1920 al gennaio del 1923, ad opera del gruppo Falck per rispondere al crescente fabbisogno energetico dei propri impianti siderurgici. Al fine di raccogliere le acque dei ghiacciai e dei ruscelli, in altri tre anni, dal 1923 al 1926, è stata costruita la diga di Venina, laddove sorgeva un antico lago glaciale. Si tratta di un'opera che presenta una struttura ad archi multipli con generatrici verticali, unica al mondo, compromesso tra la diga ad arco e quella a gravità. Nel 1983 la centrale di Venina e la sua diga, così come gli altri impianti del gruppo Falck, sono diventati parte di Sondel Spa, e, poi dal 2000 del Gruppo Edison. La centrale idroelettrica di Venina è parte dell'asta idroelettrica di Venina – Armisa (comprendente gli impianti Armisa, Publino, Zappello, Vedello e Venina) e utilizza le acque provenienti dall'opera di presa di Vedello e di Armisa, regolate giornalmente dal serbatoio del Gaggio. L'impianto, perfettamente integrato nel tessuto territoriale locale, è un vero e proprio edificio monumentale in stile liberty, con uno stile che richiama quello degli edifici industriali dell'area metropolitana milanese, e che corrisponde a un modello urbano importato in montagna. Oggi la centrale ha una potenza installata di 146 Mw e una producibilità annua di 235 Gwh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 87 mila famiglie ed evitare l'emissione in atmosfera di oltre 100 mila tonnellate di Co2 ogni anno. (Com)