Regno Unito: numero mutui approvati è il più basso degli ultimi sei mesi

- Le approvazioni dei mutui nel Regno Unito sono scese dalle 49,5 mila di luglio alle 45,4 mila di agosto, con la media dei contratti fissi quinquennali che si è attestata sotto il 6 per cento. Sulla base dei dati della Banca d’Inghilterra, il numero di approvazioni di mutui nel Paese è quindi sceso al livello più basso degli ultimi sei mesi. La Banca centrale del Regno Unito riferisce che il mese scorso sono state effettuate complessivamente 87.010 compravendite di case, il 16 per cento in meno rispetto ad agosto 2022 ma l'1 per cento in più rispetto a luglio 2023. (Rel)