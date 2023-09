Ciampino: sindaca nomina due nuovi assessori, Guido Monti al Turismo e Roberto Mantua al Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, ha nominato due nuovi assessori in Giunta: Guido Monti, che ricoprirà anche il ruolo di vice sindaco, e Roberto Mantua. A Monti vanno le deleghe alle Attività produttive e linee di finanziamento dedicate, Turismo e marketing territoriale, Trasparenza e servizi digitali. A Roberto Mantua quelle a Pubblica istruzione, formazione e lavoro, protezione civile, transizione ecologica e digitale e Progetto smart city. "Buon lavoro ai due nuovi assessori a cui do il benvenuto nella nostra squadra di governo - spiega Colella -. Desidero altresì ringraziare chi oggi ha riconfermato, con senso di responsabilità e lealtà, di continuare a credere in questo progetto. Rafforziamo la Giunta con due risorse di provata esperienza in ambito politico e amministrativo individuate grazie alla preziosa collaborazione dei gruppi consiliari, vero motore della nostra azione amministrativa. Come sindaca non verrò mai meno all'impegno di portare avanti il governo di questa città con passione, dedizione e senso civico, impegno che in primis ho preso con i cittadini e che porterò avanti a ogni costo". (Com)