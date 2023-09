Francia: tra fine 2024 e inizio 2025 governo lancerà gara d'appalto per eolico in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia prevede di lanciare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 una gara d'appalto per accelerare lo sviluppo dell'energia eolica in mare. Lo ha annunciato la ministra della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Ouest France". Il progetto punta a dotare la Francia di una capacità di 18 gigawattora di eolico in mare per il 2035. Il Paese oggi può contare solamente su un parco, che si trova al largo di Saint Nazaire e ha una capacità di 480 megawattora. (Frp)