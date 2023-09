Forza Italia: P. Berlusconi, noi sorreggeremo il partito, Tajani è figura predestinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Berlusconi “saranno dietro, a sorreggere il partito, che ha in Antonio Tajani la figura predistinata da Silvio a reggere il partito nella funzione di segretario, lasciando a lui il ruolo di presidente”. lo ha detto Paolo Berlusconi a margine dell’intitolazione del Belvedere di palazzo Lombardia a suo fratello Silvio nel giorno del suo compleanno, rispondendo a chi gli ha chiesto se alla guida di Forza Italia ci sarà ancora un Berlusconi. “Anche se lui sembra che non ci sia più, in realtà c'è, sorregge sia forza Italia sia tutte le imprese”, ha concluso. (Rem)