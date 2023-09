Fvg: comune Pordenone, sigillo della città a Simone Cristicchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica primo ottobre il comune di Pordenone, su proposta dell’Accademia musicale Naonis, consegnerà all’artista romano Simone Cristicchi il sigillo della città, nel corso della serata al Teatro Verdi in cui andrà in scena lo spettacolo "Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato", con Amara e i solisti dell’Accademia Naonis. In quell’occasione, l’accademia festeggerà i 25 anni di attività e ricorderà il suo fondatore, il maestro Beniamino Gavasso, con il sesto memorial a lui dedicato. "Pordenone è orgogliosa di consegnare il suo sigillo a Simone Cristicchi, un uomo, prima ancora che un artista, dalla profonda sensibilità, capace di raccontare con parole e musica, le vicende e le storie che parlano della cultura del nostro Paese, della nostra gente", hanno dichiarato il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, e il vicesindaco, Alberto Parigi. "La sua lunga collaborazione creativa con l’Accademia Musicale Naonis, che in questa occasione celebra un importante anniversario, sottolinea l’amicizia con la comunità di Pordenone, con i suoi artisti e con col suo pubblico", hanno aggiunto. Cristicchi è legato da tempo alla storia del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, raccontata attraverso gli spettacoli "Magazzino 18", "Esodo" e "Orcolat 76". (Frt)