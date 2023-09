Libano: governatore Banca centrale, "non possiamo sostituirci allo Stato per risolvere crisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl) “non può sostituirsi allo Stato per risolvere una crisi finanziaria di tale portata”. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il governatore ad interim della Bdl, Wissam Mansouri, indicando che persino la Banca mondiale ha evidenziato il carattere eccezionale della crisi. “Una crisi come quella che stiamo vivendo oggi non merita – si è domandato Mansouri – che tutti i politici agiscano per risolverla, mettendo da parte tutte le differenza e i conflitti per il bene del Libano, risolvendo i problemi della gente?”. Per il governatore, l’attuale crisi finanziaria richiede una normativa specifica. Al 15 agosto scorso, la Bdl disponeva di un totale di 8,54 miliardi di dollari, con un calo di 31 milioni di dollari in 15 giorni (-0,4 per cento). (Lib)