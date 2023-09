Governo: Osnato (Fd'I), attacchi sinistra su spread sono ridicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi che arrivano dalla sinistra e dai suoi giornali sono ridicoli. Lo spread a 200 va tenuto sotto controllo ma non è un indicatore di crisi e non è certo l'opposizione di oggi che può cavalcare l'onda della tensione dei mercati, in considerazione del fatto che quando è stata al governo il differenziale tra Btp e Bund è stato anche superiore a quello di questi giorni, senza che nessuno evocasse gli scenari allarmistici che alcuni quotidiani inventano oggi. È evidente che per mascherare i successi del governo, confrontati ai loro disastri, stanno escogitando la storiella della bocciatura dei mercati internazionali dimenticando che tutti gli indicatori economici, dal Prodotto interno lordo all'occupazione, sono migliori di quelli ereditati da loro". Lo afferma, in una nota, Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione finanze alla Camera e responsabile economico del partito. (Com)