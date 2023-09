Decreto Giustizia: Cafiero De Raho (M5s), governo Meloni scardina democrazia parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto legge Giustizia approvato ieri dalla Camera dimostra ancora una volta la volontà del governo Meloni di scardinare i meccanismi della democrazia parlamentare, renderla sempre più debole. E ciò che stupisce di più è il fatto che questo accada in un clima di prevalente indifferenza, disinteresse". Lo afferma il deputato M5S Federico Cafiero De Raho, vice presidente della commissione Antimafia. "E' la normalizzazione patologica. Cresce sempre di più il ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia. Questo governo - prosegue - sta inanellando dei record in tal senso, con buona pace degli strali che la presidente Meloni lanciava dall'opposizione. Come se non bastasse, si susseguono decreti dal contenuto del tutto eterogeneo, accozzaglie fatte senza criterio. Il governo non ha le idee chiare e non ha la capacità di disciplinare le singole materie in modo ordinato. Sul decreto Giustizia, il Comitato per la legislazione ha evidenziato che dei 35 commi di cui si compone il testo, ben 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi e quindi non possono avere immediata applicazione. Ciò dimostra che non doveva essere usato il decreto legge. Il presidente della Repubblica ha già mosso duri moniti affinché non si vada avanti su questa strada, nel pieno rispetto del suo ruolo la nostra opinione è che di fronte al menefreghismo del governo si debba pensare a passi istituzionali ancora più forti ed espliciti. La situazione non migliora se si entra nel dettaglio del decreto Giustizia - aggiunge - ancora una volta vengono protetti corrotti e corruttori, pubblici ufficiali e politici che commettono reati contro la Pubblica amministrazione. Ancora una norma salva corrotti dal governo Meloni, è veramente una vergogna. Altro che sovranisti della legalità, stanno smantellando tutta la legislazione che combatte l'intreccio tra mafia e corruzione", conclude Cafiero De Raho.(Rin)