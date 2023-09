Lazio: assessore Attività produttive, bene tavolo di lavoro a Civitavecchia su centrale Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito su iniziativa dell'assessore alle Attività produttive del Lazio, Roberta Angelilli, il Tavolo di lavoro convocato dalla Regione Lazio presso l’autorità portuale di Civitavecchia sul futuro della centrale Enel, al quale hanno partecipato tutte le parti sociali e datoriali, le imprese, il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore al Bilancio e alle Partecipate, Francesco Serpa e il presidente della Autorità di sistema Portuale Pino Musolino. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. "Abbiamo deciso in modo unitario di far convocare al sindaco un Tavolo locale per potere elaborare un documento di sintesi condiviso e unitario sulle priorità da sottoporre a quello nazionale - spiega Angelilli -. Il sottosegretario Fausta Bergamotto, che ringrazio per la sua grande disponibilità, ha già assicurato nei giorni scorsi la convocazione in tempi brevi del tavolo nazionale sul futuro delle centrali Enel in Puglia e nel Lazio. A tal proposito le chiederò di prevedere in sede Mimit di fissare una riunione ad hoc dedicata a Civitavecchia, proprio per mettere a fuoco in modo specifico le criticità. E soprattutto di elaborare un piano di sviluppo del territorio con una prospettiva a lungo termine". (segue) (Com)