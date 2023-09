Cina: PetroChina lavora a complesso petrolchimico da 3 miliardi di dollari nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dushanzi Petrochemical Corp., unità del colosso petrolifero statale cinese PetroChina, ha annunciato oggi l’inizio dei lavori di costruzione di un nuovo complesso petrolifero da 21,88 miliardi di yuan (3 miliardi di dollari) nella regione occidentale dello Xinjiang. Una volta ultimato, il complesso includerà 11 strutture chiave, tra cui un impianto per la sintesi di etilene da 1,2 milioni di tonnellate annue, e unità per il polietilene e il polipropilene. Una volta completato, il complesso sarà il primo nel Paese per capacità di produzione dell’etilene.(Cip)