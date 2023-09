Migranti: Piantedosi, intensificare cooperazione indagini e formazione contro crimine organizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento alla Conferenza internazionale sul crimine transnazionale nel ventennale della Convenzione di Palermo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riassunto in quattro punti gli obiettivi da raggiungere: “Intensificare le attività di indagine sulle rotte del Mediterraneo anche attraverso scambi di investigatori; ampliare la rete degli esperti nazionali per l'immigrazione e la sicurezza in tutti i Continenti; potenziare la cooperazione tecnica sotto il profilo dell'attività formativa con progetti didattici mirati alla prevenzione e al contrasto del crimine organizzato; attivare degli appositi strumenti per finanziare le squadre investigative comuni”. In conclusione il titolare del Viminale ha auspicato “che il comune impegno possa garantire ai nostri Paesi e ai nostri cittadini un cammino spedito verso la sicurezza, la giustizia e lo stato di diritto ed un futuro per le giovani generazioni”.(Rin)