Tunisia: direttrice ufficio Bers di Tunisi garantisce sostegno al Paese

- La direttrice dell’ufficio della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) di Tunisi, Nodira Mansurova, ha garantito “il sostegno tecnico e finanziario al Paese nordafricano durante questo processo di riforma”. È quanto emerso in occasione di un incontro con il primo ministro tunisino, Ahmed Hachani. Mansurova ha evidenziato che è in corso una cooperazione con le autorità tunisine, in particolare nei settori delle infrastrutture, dello sviluppo e della competitività economica. Da parte sua, il premier ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla Bers a sostegno della Tunisia, soprattutto a livello economico, finanziario e tecnico, nei settori dell’economia verde, energia, ambiente e nell’integrazione economica e sociale di donne, giovani e gruppi svantaggiati. (segue) (Tut)