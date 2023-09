Tunisia: direttrice ufficio Bers di Tunisi garantisce sostegno al Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ultime stime della Bers pubblicate lo scorso 27 settembre, la performance economica della Tunisia è in declino dal 2021, ma si prevede che una modesta ripresa post-pandemia del 2,4 per cento nel 2022 sarà seguita da una crescita dell’1,9 per cento nel 2023, poiché le condizioni esterne avverse, l’elevata inflazione e i disordini sociali gravano sulle prospettive economiche del Paese. Nonostante l’espansione del settore turistico, dei servizi finanziari e del settore industriale, il rallentamento è stato causato dalla contrazione del settore agricolo e minerario. La crescita nel 2024 potrebbe aumentare fino al 2,5 per cento sulla scia del forte settore turistico, delle vendite di fosfati e di un accordo con l’Fmi. Tuttavia, i rischi al ribasso sono elevati e riflettono uno spazio fiscale limitato, la mancanza di accesso ai finanziamenti esterni, un contesto imprenditoriale restrittivo, ritardi nell’attuazione delle riforme, la dipendenza dal turismo e i rischi climatici. (Tut)