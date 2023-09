Sanità: a Napoli terzo congresso Sir e Crei, diagnosi preococi per cura malattie reumatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità pubblica in ambito reumatologico oggi è dotata di innovazioni diagnostiche sempre più sofisticate come la biopsia sinoviale e strumentali come l'ecografia articolare e la capillaroscopia; inoltre si avvale di terapie sempre più avanzate grazie ai nuovi farmaci, più efficaci e semplici da somministrare. Tutto questo consente non solo una diagnosi precoce delle malattie reumatiche ma soprattutto l'implementazione di cure mirate e personalizzate, restituendo al paziente una qualità di vita decisamente migliore; in alcuni casi si può assistere persino alla remissione della malattia. Ma è fondamentale il tempismo, la diagnosi precoce appunto, la presa in carico da parte di un team multidisciplinare che gestisca i vari aspetti clinici di queste patologie reumatiche sistemiche e la creazione di una "rete reumatologica regionale" tra specialisti che coinvolga anche i medici di medicina generale sul territorio. La Campania si conferma una Regione sempre più all'avanguardia nella gestione delle malattie reumatiche che colpiscono almeno 5 milioni e mezzo di italiani che spesso aspettano anni per avere una diagnosi corretta. Secondo la Società italiana di reumatologia infatti i pazienti possono arrivare ad aspettare circa 7 anni per una diagnosi di artrite psoriasica, di spondilite anchilosante e di fibromialgia, circa 3 anni per una diagnosi di sclerosi sistemica e circa 2 anni per l'artrite reumatoide. Inoltre, almeno un milione di italiani non sa ancora di essere malato e non riesce a dare una spiegazione ai dolori che lo tormentano. Anche in Campania il ritardo diagnostico è sovrapponibile al dato italiano, anche se negli ultimi anni c'è stato un sensibile miglioramento per la sempre maggiore conoscenza delle malattie reumatiche. È quanto emerge dal terzo congresso regionale campano congiunto della Sir (società italiana di reumatologia) e del Crei (collegio dei reumatologi ospedalieri) organizzato da Enrico Tirri, direttore dell'unità operativa di Reumatologia dell'ospedale San Giovanni Bosco e dell'ospedale del Mare, docente della scuola di specializzazione di Reumatologia dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e consigliere nazionale della Società italiana di reumatologia. (segue) (Ren)