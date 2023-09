Sanità: a Napoli terzo congresso Sir e Crei, diagnosi preococi per cura malattie reumatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le malattie reumatiche si presentano con dolori diffusi e danni articolari che se non trattati adeguatamente possono portare il paziente ad invalidità permanente. Inoltre, sin dal loro esordio hanno forti ripercussioni sull'umore del paziente che tende ad isolarsi dalla vita sociale e ad assentarsi dal lavoro. A differenza di quanto si possa pensare, queste patologie, soprattutto le malattie reumatiche autoimmuni, colpiscono una popolazione giovane e nel pieno del percorso lavorativo (30-50 anni); secondo il ministero della Salute rappresentano la condizione clinica cronica più diffusa in Italia e sono la prima causa di assenza dal lavoro e la seconda per invalidità, con costi elevatissimi per il sistema sanitario nazionale. Anche perché sono spesso malattie sistemiche che possono colpire occhi, polmoni, pelle, sistema vascolare e cardiovascolare, in alcuni casi anche i reni. È stata ampiamente descritta la diversa prevalenza di malattie reumatiche tra uomini e donne: i dati presentano una notevole disparità di genere a favore delle donne in alcune malattie reumatiche autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico, la sclerosi sistemica e la sindrome di sjogren con rapporto donne/uomini di 9:1. Anche l'artrite eeumatoide colpisce due tre volte in più le donne rispetto agli uomini mentre la spondilite anchilosante è più frequente negli uomini. Anche la recente pandemia da Covid-19 nei pazienti colpiti dal virus ha contribuito a slatentizzare molte patologie autoimmuni che erano "spente" dal punto di vista clinico e che si sono "riaccese" favorendo un incremento delle stesse. (segue) (Ren)