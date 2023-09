Sanità: a Napoli terzo congresso Sir e Crei, diagnosi preococi per cura malattie reumatiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diagnosi precoce è la parola chiave per la cura delle malattie reumatiche; tra le novità diagnostiche la biopsia sinoviale, come afferma il responsabile scientifico del congresso Enrico Tirri: "Stiamo implementando una partnership tra la Reumatologia dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli diretta dal prof Francesco Ciccia e la Reumatologia della Queen Mary University di Londra diretta dal prof Costantino Pitzalis, centri di eccellenza internazionali per la ricerca in Reumatologia; entrambi saranno tra i relatori del congresso. Tra le novità diagnostiche, voglio sottolineare l'importanza della biopsia sinoviale che è un esame della sinovia, la membrana che riveste le articolazioni che è colpita dal processo infiammatorio immunomediato. Una volta individuata con l'esame istologico della sinovia il tipo di danno articolare è più facile indirizzare il paziente verso una terapia mirata e personalizzata, evitando cure inutili, talvolta dispendiose, riducendo il rischio di tossicità per l'organismo. La Reumatologia diretta dal prof Francesco Ciccia sta collaborando con il prof. Pitzalis per implementare sempre più questa diagnostica avanzata ed innovativa in pazienti selezionati, al momento a scopo di ricerca. Da qualche mese stiamo iniziando a collaborare anche noi a questo ambizioso progetto scientifico, con l'equipe da me diretta". La capillaroscopia è un altro esame molto importante che permette di valutare i pazienti che presentano alterazioni della microcircolazione come ad esempio il "Fenomeno di Raynaud", che è caratterizzato da un vasospasmo in presenza di uno stimolo scatenante come sbalzo di temperatura o stress emotivi, può colpire sia le mani che i piedi: "Con questo esame possiamo scoprire se la modifica del colorito delle mani o dei piedi nasconde una patologia autoimmune del tessuto connettivo. Il fenomeno di Raynaud infatti può essere di tipo primario, quando cioè si limita ad una alterazione della microcircolazione, oppure secondario, quando associato a patologie reumatiche autoimmuni sistemiche. La nostra struttura è tra le poche in Campania a praticare questo esame che può favorire la diagnosi precoce di una malattia reumatica autoimmune con un esame non invasivo, facilmente ripetibile e poco costoso. Inoltre abbiamo istituito da qualche mese anche un ambulatorio delle connettiviti dove accedono pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico, sindrome di Sjogren, sclerosi sistemica, connettivite indifferenziata ecc.". Anche i medici di medicina generale sono fondamentali per la diagnosi precoce delle malattie reumatiche perché se adeguatamente formati riescono ad indirizzare rapidamente il paziente dallo specialista reumatologo recuperando tempo prezioso: "Quando il paziente presenta i sintomi iniziali di una patologia reumatica, le così dette "red flags" il medico di medicina generale facilmente può individuare il paziente da indirizzare allo specialista reumatologo. Il medico di medicina generale è il nostro front-office sul territorio, spesso organizziamo corsi di reumatologia a loro dedicati. Credo che debbano essere parte attiva della "rete reumatologica" che vede coinvolti ospedale e territorio a beneficio della presa in carico immediata del malato reumatico". (segue) (Ren)