Sanità: a Napoli terzo congresso Sir e Crei, diagnosi preococi per cura malattie reumatiche (4)

- Riguardo alle nuove terapie, oltre ai farmaci biotecnologici somministrati per via sottocutanea abbiamo i Jak inibitori che sono farmaci somministrati per via orale: "La somministrazione orale di farmaci come i Jak inibitori oltre che per l'Artrite Reumatoide hanno trovato anche indicazione nell'Artrite Psoriasica e nella Spondilite Anchilosante. Quanto ad efficacia, i nuovi farmaci biotecnologici per la cura del lupus eritematoso sistemico stanno dando ottimi risultati per i pazienti che non hanno risposto alle terapie tradizionali, così come le terapie innovative biotecnologiche per l'osteoporosi. Inoltre tra i farmaci biotecnologici le anti interleuchine 17 e 23 si stanno rivelando molto efficaci e sicuri sia per quanto riguarda l'aspetto articolare e cutaneo dei pazienti affetti da artrite psoriasica". Anche il follow-up del malato reumatico beneficia delle nuove tecnologie: "Il nostro centro monitora costantemente i pazienti che seguono la terapia biotecnologica per le artriti infiammatorie, con un ambulatorio loro dedicato. Ogni tre/sei mesi i pazienti vengono alla nostra osservazione con esami di laboratorio specifici. Grazie all'ecografia articolare, esame non invasivo e di basso costo, possiamo avere informazioni precise sull'infiammazione articolare indirizzando e modificando anche la nostra scelta terapeutica. L'ecografo che abbiamo oggi a disposizione presso la nostra struttura è di ultima generazione utile anche nella diagnostica strumentale delle malattie rare reumatologiche di cui siamo centro certificatore di riferimento Regionale." E sempre nell'ottica della continua innovazione, per quanto riguarda l'Asl Napoli 1 centro a breve l'unità operativa di Reumatologia diretta dal prof Enrico Tirri sarà trasferita con tutte le sue attività dall'ospedale San Giovanni Bosco all'ospedale del Mare dove sarà possibile ampliare le collaborazioni con i dermatologi, gastroenterologi, oculisti, nefrologi, chirurghi ortopedici, fisiatri ecc. con posti di day hospital dedicati alla Reumatologia. Infine, anche per la Fibromialgia ci sono novità importanti: "La Società italiana di reumatologia di cui sono consigliere nazionale sta portando avanti da anni una sua battaglia per farla riconoscere tra le patologie invalidanti; inoltre sta realizzando un registro italiano della fibromialgia, a cui il nostro Centro partecipa, per far emergere definitivamente il numero dei pazienti reali. Basti pensare che solo in Campania ne soffrono oltre 100.000 persone. E la nostra Regione affiancata da noi specialisti reumatologi mostra grande attenzione verso i pazienti fibromialgici con tavoli tecnici dedicati". (Ren)