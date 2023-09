Migranti: Delmastro, Italia in prima linea per cooperazione di Polizia e guidiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tratta di essere umani ha raggiunto volumi inquietanti: il 90 per cento dei migranti illegali è vittima di tratta per un volume di affari di 6-7 miliardi annui". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. "A Palermo, al ventesimo anniversario della Convenzione di Palermo, l'Italia richiama le Nazioni ad un impegno comune contro questa nuova forma di schiavismo che sta insanguinando il nostro Mediterraneo: cooperazione di polizia e giudiziaria, organi investigativi comuni, sequestro dei patrimoni delle organizzazioni criminali anche prima della condanna. Agire subito, agire coralmente, agire con urgenza e inflessibilità contro questa forma di criminalità organizzata che nel terzo millennio ha riaperto l'orrida pagina dello schiavismo", conclude. (Com)