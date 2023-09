Roma: rapinò cartoleria causando danni per oltre 10 mila euro, arrestato 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romano di 43 anni è stato arrestato a Roma perchè gravemente indiziato del reato di furto aggravato. Le indagini dei carabinieri, dirette dalla Procura della Repubblica di Roma, sono scattate quando la mattina del 27 marzo scorso, il responsabile di un negozio di una nota catena romana di cartolerie, con sede in via Baldovinetti, ha allertato i militari denunciando un furto avvenuto nella notte appena trascorsa all’interno dell’attività commerciale. I carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo all’interno del locale, accertando che la porta a vetri era completamente in frantumi e vari espositori erano stati svuotati per un danno di quasi 10 mila euro. I carabinieri della settima sezione rilievi del Nucleo investigativo del reparto operativo di Roma, intervenuti per il sopralluogo, hanno repertato alcune impronte digitali su una vetrina e su un espositore. (segue) (Com)