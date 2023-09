Roma: rapinò cartoleria causando danni per oltre 10 mila euro, arrestato 43enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina del 31 marzo, lo stesso titolare del negozio di articoli di cartoleria e pelletteria, si era presentato di nuovo dai Carabinieri per denunciare un altro furto avvenuto con le stesse modalità: vetrine danneggiate e porta in vetro in frantumi, espositori completamente svuotati, per un ammanco di circa 11.200 euro di merce, tra penne griffate, articoli di pelle e accendini. I carabinieri, a seguito di un meticoloso sopralluogo sono riusciti ad individuare anche in questo caso tracce biologiche e impronte papillari, repertate ed inviate al Ris di Roma. Grazie alle immagini di video sorveglianza acquisite, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 43enne, gravemente indiziato di avere infranto la porta in vetro con una mazza mentre cinque notti dopo ha utilizzato una mazzetta da muratore. La comparazione effettuata dai militari del Ris di Roma, sulle impronte papillari repertate durante i due sopralluoghi effettuati dai carabinieri dell’Eur, ha portato all’identikit dell’indagato, consentendo di ritenere sussistenti e gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli. (Com)