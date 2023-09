Paesi Bassi: strage Rotterdam, autorità avevano lanciato l'allarme su comportamento aggressore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità olandesi avevano lanciato l'allarme sul comportamento dell'uomo sospettato di aver ucciso ieri tre persone a Rotterdam, inviando una lettera all'istituzione dove l'uomo studiava, l'Erasmus Medical Center. Il 32enne, fermato dalla polizia, apparirà davanti il giudice il 3 ottobre, come ha detto un portavoce dell'Ufficio della procura. Le tre vittime sono una donna di 39 anni e la figlia di 14, che erano vicine di casa dell'aggressore, e un medico 43enne che lavorava all'Erasmus Medical Center. Il portavoce del pubblico ministero ha confermato l'autenticità della lettera della procura indirizzata all'Erasmus Medical Center, circolata sui media olandesi. Descriveva il "comportamento psicotico" dell'aggressore e i suoi problemi di alcolismo, nonché lamentele da parte dei vicini per il modo in cui trattava gli animali. La data della lettera non risultava visibile. "Presumo che le informazioni di cui sopra contribuiranno alla decisione se la persona interessata possa beneficiare di un diploma di medico generale", si legge nella missiva. (Beb)