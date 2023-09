Imprese: Snam, disponibile il docufilm sul programma di innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È disponibile su Mediaset Infinity "T.e.c. to the future. Discovering Tomorrow's energy company", il docufilm che racconta SnamTec, il programma di innovazione applicata alle operations di Snam. Il docufilm racconta un programma articolato in oltre 50 progetti che, grazie a investimenti per oltre un miliardo di euro dal 2018 al 2026, si prefiggono quattro obiettivi: sicurezza delle persone, continuità dell'esercizio, salvaguardia delle infrastrutture e dell'ambiente e ottimizzazione dei processi. Nato prima dell'emergenza sanitaria, della crisi energetica e del conflitto russo-ucraino, SnamTec si sta sviluppando nel corso degli anni e si sta rivelando ancora più importante alla luce del difficile contesto che simili stravolgimenti, combinandosi al climate change, hanno determinato. (Com)