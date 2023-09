Difesa: “Handelsblatt”, Ungheria sarà primo acquirente del carro armato tedesco Panther

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria sarà il primo acquirente del carro armato Panther KF51, prodotto dal conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall. Il governo di Budapest ha “sostanzialmente concordato” con il gruppo che il corazzato sarà “del tutto sviluppato e costruito” in Ungheria. Lo Stato acquisterà poi il Panther per il proprio esercito. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti informate sui fatti. Il carro armato di Rheinmetall è stato sviluppato come diretto concorrente del Leopard 2, prodotto dall'azienda per la difesa tedesca Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Allo stato attuale, il governo del primo ministro ungherese Viktor Orban dovrebbe versare a Rheinmetall circa 300 milioni di euro per la produzione del Panther. Tuttavia, dato che i contratti non sono ancora stati firmati, “la collaborazione potrebbe fallire”. A ogni modo, Orban ha diffuso sui social media le prime indicazioni secondo cui l’Ungheria potrebbe partecipare al progetto Panther. Negli ultimi anni, il Paese è diventato tra i principali clienti di Rheinmetall. Alla metà di agosto, l’azienda ha avviato presso la sua fabbrica di Zalaegerszeg, in Ungheria, la produzione del mezzo da combattimento per fanteria Lynx. In futuro, il Panther dovrebbe essere realizzato nello stesso impianto. (Geb)