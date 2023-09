Commercio estero: Istat, ad agosto export extra Ue +7,1 per cento, import +3,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto 2023 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le esportazioni (+7,1 per cento) rispetto alle importazioni (+3,8 per cento). Lo riferisce l'Istat. Il forte incremento su base mensile dell’export è spiegato dalle maggiori vendite di energia (+49,5 per cento), beni strumentali (+9,1 per cento) e beni di consumo non durevoli (+8,5 per cento). In lieve aumento le esportazioni di beni intermedi (+0,6 per cento) mentre diminuiscono quelle di beni di consumo durevoli (-4,8 per cento). Dal lato dell’import, si rilevano incrementi congiunturali per tutti i raggruppamenti, a esclusione di beni intermedi (-2,3 per cento); i più marcati riguardano le importazioni di energia (+12,1 per cento) e beni di consumo non durevoli (+5,2 per cento). Nel trimestre giugno-agosto 2023, rispetto al precedente, l’export cresce dell’1,3 per cento; l’incremento riguarda tutti i raggruppamenti, a esclusione di beni intermedi (-2,8 per cento). Nello stesso periodo, l’import registra una riduzione del 5,7 per cento, quasi totalmente determinata dalla flessione degli acquisti di energia (-9,4 per cento) e beni intermedi (-8,5 per cento). Ad agosto 2023, l’export segna una crescita su base annua dell’8,8 per cento (era -6,7 per cento a luglio), trainata dalle maggiori vendite di beni strumentali (+27,6 per cento) e beni di consumo non durevoli (+8,6 per cento). (segue) (Rin)