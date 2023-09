Spagna: Partito nazionalista basco, invesitura Sanchez non è così semplice e scontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Partito nazionalista basco (Pnv) al Congresso dei deputati spagnolo, Aitor Esteban, una possibile investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez "non è così semplice" e "non sarà chiusa in due giorni". In un'intervista a "Onda Vasca", l'esponente indipendentista ha avvertito che "tutto è aperto" e che, pertanto, non si possono stabilire delle date. A questo proposito, Esteban ha sottolineato che non ha mai escluso una ripetizione delle elezioni, tanto che ci sono possibilità che si concretizzi l'investitura di Sanchez, "ma altrettante che si vada a nuove elezioni". (Spm)