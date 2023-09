Ucraina: ambasciatore Paramonov, Italia non dimostra inclinazioni diplomatiche in risoluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non dimostra inclinazioni diplomatiche nel suo approccio alla risoluzione della crisi ucraina. Lo ha sostenuto l'ambasciatore russo in Italia, Aleksej Paramonov, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo Paramonov, le dichiarazioni degli alti funzionari italiani "di solito si riducono ad affermazioni inconsistenti, secondo le quali per porre fine al conflitto è necessario riunirsi e fornire a Kiev quante più armi possibili, aiutare (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky a vincere e ottenere una sorta di 'pace giusta' e 'libertà dell'Ucraina'". "La cosa più sorprendente è che a Roma sentiamo dire che Zelensky e il suo regime starebbero difendendo i principi della civiltà europea e allo stesso tempo le radici antifasciste dello Stato italiano", ha proseguito il diplomatico. "Dobbiamo spiegare ai nostri interlocutori che in realtà Kiev professa l'ideologia dei criminali hitleriani e dei loro collaboratori", ha detto ancora l'ambasciatore, evidenziando come questa ideologia prevede di "liberarsi" da tutto ciò che è russo. A partire dal 2014, secondo Paramonov, le repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e poi le regioni di Zaporizhzhia e Kherson "se ne sono convinti in pratica, tanto che i residenti nel corso dei referendum hanno espresso il desiderio di fuggire da questa ideologia e tornare in Russia". (Rum)