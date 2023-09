Berlusconi: Bernini, generoso, travolgente, geniale, auguri presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Generoso, travolgente, geniale. Un grande uomo che ha realizzato tutto quello in cui credeva: anche quando hanno provato a fermarlo, ha lottato e superato paure e fragilità. In questo giorno speciale, in cui avrebbe compiuto 87 anni, voglio ancora una volta ringraziarlo per quanto ci ha insegnato, per quello che ci ha donato e per la fiducia che ha sempre riposto in noi", scrive su X la senatrice di Forza Italia e ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "La genialità, la vitalità, il carisma, la generosità, fanno parte della sua storia di uomo politico, di imprenditore di successo, di padre, nonno e bisnonno. Auguri presidente", conclude. (Rin)