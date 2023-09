Congo-Kinshasa: Tshisekedi chiede all'Onu di ritirare Monusco entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno preso atto della richiesta avanzata dai delegati della Repubblica democratica del Congo di accelerare il ritiro dei Caschi blu presenti nel Paese ed inquadrati nella Missione Onu Monusco. Lo riferisce "Rfi", sottolineando che il presidente congolese Felix Tshisekedi ha insistito per un ritiro della forza Onu entro la fine dell'anno e non alla fine del 2024 come attualmente previsto. La richiesta ha provocato reazioni diverse. La Francia si è espressa a favore, chiedendo una stretta collaborazione tra l'Onu e Kinshasa per un “ritiro ordinato”, mentre gli Stati Uniti sono rimasti più prudenti. La Gran Bretagna, dal canto suo, ha proposto di ridurre il numero dei militari dell'Onu senza affrettare la partenza definitiva. Il Consiglio di sicurezza, nel suo complesso, ha preso atto della richiesta, già formulata in passato da Tshisekedi. Il precedente del Mali, Paese dove il ritiro delle truppe Onu ha creato un vuoto di sicurezza pericolosamente occupato dai gruppi jihadisti, ha per ora spinto i suoi membri ad una certa cautela. (Res)