India: forza lavoro ancora inferiore a quella della Cina

- L’India ha superato la Cina come Paese più popoloso al mondo, ma la sua forza lavoro è ancora numericamente inferiore a quella della prima potenza asiatica. E’ quanto emerge da un rapporto di Oxford Economics, secondo cui la partecipazione della popolazione indiana alla forza lavoro ammonta soltanto al 51 per cento, ben 25 punti in meno rispetto alla Cina. Nel rapporto, Oxford Economics avverte che “anche se il tasso aumenterà nel corso del tempo, le attuali proiezioni suggeriscono che la forza lavoro dell’India rimarrà inferiore a quella della Cina sino alla fine degli anni Quaranta”. La società di consulenza economica ha calcolato che per conseguire una forza lavoro pari a quella della Cina entro il 2030, l’India dovrebbe conseguire un tasso di partecipazione alla forza lavoro pari al 70 per cento.(Inn)