Campi Flegrei: Musumeci, legge per intervenire entro due settimane, decine di milioni di risorse

- La legge per affrontare l’emergenza nei Campi Flegrei “potrà essere varata in un paio di settimane, stiamo individuando le risorse necessarie, si parla di decine e decine di milioni”. Lo ha detto il ministro della protezione civile Nello Musumeci a margine di un evento della protezione civile nel Nord Italia in corso a Palazzo Lombardia parlando con i giornalisti dell’emergenza sismica nei Campi Flegrei. “Ho incontrato i sindaci, anche quello della città capoluogo - ha proseguito -, siamo in contatto con la Prefettura e la Regione e abbiamo ascoltato la voce degli amministratori. Il ministro ha ricordato che “l’emergenza è ormai strutturale perché il fenomeno del bradisismo dura ormai da molto tempo” e che “si lavora su due fronti: da un lato capire di fronte a quale patrimonio edilizio ci troviamo, cioè il tasso di vulnerabilità del costruito e una seria campagna di comunicazione e informazione perché la popolazione deve avere la consapevolezza di vivere su un territorio a rischio. In caso di necessità essere pronta ad adottare le necessarie iniziative. Stiamo anche pensando a un piano di evacuazione, tenuto conto del reticolo stradale di un’area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata”. “Questi interventi - ha evidenziato Musumeci - andavano fatti 30, 40 anni fa, ma è inutile piangere sul latte versato, dobbiamo metterci subito all’opera”. (Rem)