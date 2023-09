Agroalimentare: Regione Lazio, prorogati termini bando selezione Strategie sviluppo locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La selezione delle migliori Strategie di sviluppo locale sarà rigorosa e oggettiva, attraverso l’applicazione dei criteri di selezione di recente approvati dal Comitato di monitoraggio. I territori che potranno essere interessati dallo Sviluppo locale di tipo partecipativo sono i Comuni delle Aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e delle Aree C "Aree rurali intermedie" della classificazione territoriale definita per lo sviluppo rurale. "La proroga dei termini del bando si è resa necessaria per andare incontro alle richieste dei territori - spiega Righini -. Del resto, si tratta di un provvedimento di estrema importanza perché, attraverso le strategie presentate dai Gal, viene rafforzato il tessuto socioeconomico delle zone rurali e si promuove l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale, contrastando fenomeni di spopolamento, povertà e degrado". (Com)