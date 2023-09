Spagna: Sumar, richiesta referendum partiti indipendentisti catalani è gesto irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il portavoce di Sumar, Ernest Urtasun, la richiesta dei partiti indipendentisti catalani di condizionare il sostegno all'investitura alla presidenza del governo spagnolo di Pedro Sanchez ad un nuovo referendum è un "gesto di irresponsabilità superfluo" che non era tra i punti del negoziato. Urtasun ha espresso il suo "disagio" per la nuova rivendicazione sottoscritta da Uniti per la Catalogna (JxCat) e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e li ha invitati a "riflettere". "Non ci sembra un modo di agire serio o responsabile", ha sottolineato il portavoce di Sumar in un'intervista a "Tve". L'esponente della formazione di sinistra si è detto sorpreso da questa iniziativa, dal momento che la richiesta di un referendum non era tra le proposte iniziali di Erc e JxCat. "Le cose stavano procedendo bene, eravamo ottimisti", ha detto, riferendosi ai negoziati, in cui ha assicurato che avrebbero continuato a lavorare fino all'ultimo minuto per raggiungere un accordo. Urtasun ha aggiunto che si tratta di un gesto di "irresponsabilità non necessario" perché crea "ulteriori problemi e non aiuta a trovare soluzioni". (Spm)