Imprese: Chicco Testa nominato presidente Consiglio amministrazione Omnisyst

- L’Assemblea degli azionisti di Omnisyst Spa ("Omnisyst"), principale fornitore italiano di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti per clienti industriali, riunitasi nei giorni scorsi, ha nominato - informa una nota - Chicco Testa presidente del Consiglio di amministrazione. Chicco Testa, manager e imprenditore di grande esperienza, è stato presidente del Cda di Enel e di Sorgenia, partner di Rothschild Italia, vicepresidente del Fondo Dea Capital e membro dell’Advisory Board di Carlyle P.E. Attualmente è presidente di Assoambiente, associazione che raggruppa 500 imprese attive nel settore dell’igiene urbana e ricopre altri importati posizioni anche in aziende attive nei settori dell’ambiente e dell’energia e dell’Internet of things. È stato tra i fondatori di Legambiente, collabora attualmente con diverse testate giornalistiche ed è autore di diversi libri su temi legati all’energia e ambiente. Omnisyst opera dal 1995 nel settore dell’ambiente e fornisce alle imprese industriali servizi integrati nel campo della gestione, della logistica, del trattamento, del riciclo e del recupero dei rifiuti. Garantisce la gestione digitale dell’intero processo grazie ad un software proprietario, nonché il monitoraggio e la compensazione delle emissioni di CO2 legate alla gestione dei rifiuti, oltre ad altri indicatori ambientali utili alle aziende per tracciare l’intera catena del valore dei propri prodotti. (segue) (Com)