Imprese: Chicco Testa nominato presidente Consiglio amministrazione Omnisyst (2)

- La maggioranza di Omnisyst è stata acquisita nel 2022 dall’Algebris Green Transition Fund ("Il Fondo"), fondo di private equity gestito da Luca Valerio Camerano e focalizzato su transizione energetica, economia circolare, smart cities & agritech. Il Fondo, ad oggi, ha raccolto impegni da importanti investitori italiani ed esteri per oltre 260 milioni di euro. "Siamo particolarmente lieti che un manager con un’esperienza così profonda nel settore dell’ambiente abbia accettato di presiedere il Cda di Omnisyst, società con un modello di business fortemente innovativo ed impegnata in un ambizioso percorso di crescita. Siamo sicuri che la presenza di Chicco Testa contribuirà sia a migliorare la governance della Società, che ad accelerarne il percorso di espansione", ha dichiarato Luca Valerio Camerano, Managing director e Senior partner di Algebris Green Transition Fund. "Insieme a Ezio Speziali, fondatore e amministratore delegato di Omnisyst, la società conta ad oggi un team d’eccellenza", ha aggiunto. Il nuovo presidente Chicco Testa ha dichiarato: "Sono felice di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Omnisyst e di assumere l’incarico di presidente. Omnisyst è leader italiana di soluzioni per la gestione dei rifiuti e siamo pronti a confermare tale leadership, puntando verso uno sviluppo sempre più sostenibile". (Com)