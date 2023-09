Imprese: Leonardo e Cubbit, nasce il primo cloud super protetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla distribuzione geografica granulare dei dati, ne viene altresì garantita la sovranità digitale, in quanto ogni file può essere distribuito all’interno di un singolo Paese. L’accordo prevede che i siti Leonardo di Genova e Chieti siano i primi ad essere interessati dallo sviluppo della partnership. Leonardo realizzerà un datalake distribuito sinergico a quello centrale per validare protocolli che riducano sensibilmente la necessità di spostare i dati dal centro alla periferia e viceversa, così da incorporare nel dato stesso funzionalità di resilienza (disaster recovery) e bassa latenza all’accesso (Edge computing). Obiettivo è incrementare il supporto allo sviluppo digitale del business del Gruppo, come nella costruzione di digital twin dei prodotti di punta. Sensibili saranno i miglioramenti in termini di sostenibilità: la riduzione del traffico dati consente di diminuire produzione ed emissione di CO2; l’archiviazione geo-distribuita abilita la costruzione di digital twin più efficienti, che consolidano negli archivi centrali solo i dati strettamente necessari, senza perdere la possibilità di analizzare tutti i dati in periferia. (segue) (Com)