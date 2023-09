Imprese: Leonardo e Cubbit, nasce il primo cloud super protetto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda fase del progetto, la collaborazione si estenderà nell’ottica della ricerca e dello sviluppo, con l’esplorazione di alcune progettualità di nuova generazione, come il trasferimento dati tra satelliti. “L’accordo con Cubbit incrementerà sicurezza e sostenibilità dei nostri servizi sul cloud perché, grazie all’adozione della tecnologia di distribuzione geografica granulare del dato, saremo già da oggi in grado di affrontare il trend di crescita dei dati archiviabili - triplicati al 2026 - che genererà un parallelo aumento di rischi, costi e complessità legati alla loro gestione”, spiega Carlo Cavazzoni, Head of Computational R&D di Leonardo. “Siamo tra le aziende leader in un settore, quello dell’Aerospazio Difesa & Sicurezza, nel quale la gestione sicura del dato assume un ruolo strategico e possiede una cruciale valenza geo-politica; per Leonardo, potenziare continuamente la protezione dei dati è un imprescindibile dovere e la sigla della partnership con Cubbit, con l’obiettivo di mettere a fattor comune una innovativa tecnologia, si muove in tale direzione”, conclude Cavazzoni. (segue) (Com)