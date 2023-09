Imprese: Leonardo e Cubbit, nasce il primo cloud super protetto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto siglato con Leonardo segna un importante passo avanti nell’evoluzione della nostra tecnologia e ci rende orgogliosi ed entusiasti. Vedere la nostra tecnologia adottata da uno dei principali player mondiali nel settore AD&S evidenzia la rapida crescita che sta avendo l’adozione della nostra soluzione di cloud geo-distribuito”, ha dichiarato Alessandro Cillario, co fondatore e co amministratore delegato di Cubbit. “Grazie alla nomina di leader visionari nel nostro team e l’entrata di nuovi importanti partner e clienti, stiamo attraendo sempre più attenzione a livello Italiano ed Internazionale. Ma non ci fermiamo qui: stiamo per aprirci alla commercializzazione in Europa, e non mancheranno novità importanti che annunceremo nelle prossime settimane”, precisa Stefano Onofri, co fondatore e co amministratore delegato di Cubbit. (Com)