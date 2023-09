Puglia: vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province del nord, 13 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 400 operatori della polizia di Stato, coordinati dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, hanno condotto nelle giornate del 27 e 28 settembre una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha interessato i centri ad alta densità criminale di Cerignola, Andria e Bitonto, dove è stato setacciato il territorio con perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali. In azione le squadre mobili delle questure di Bari, Foggia e della provincia Barletta-Andria-Trani, oltre alle Sisco (Sezioni investigative alle dirette dipendenze del servizio centrale operativo) di Bari, Lecce, Napoli, Potenza e Campobasso, che nelle scorse settimane hanno svolto, nei territori interessati, preliminari investigazioni volte a raccogliere in modo capillare informazioni su soggetti e luoghi pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, che sono stati colpiti con l'operazione odierna. Nel territorio di Cerignola l'operazione si è concentrata sulla zona Torricelli e San Samuele, quartiere conosciuto anche come "Fort Apache", noto alle cronache per le attività di spaccio di sostanze stupefacenti e perché proprio in questo luogo si ritengono essere stati pianificati molti assalti a furgoni portavalori di tutta Italia. Nel corso dei controlli effettuati presso autodemolitori locali, con l'ausilio della Polizia Stradale, sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 9000 pezzi di ricambio di automobili di alta gamma, di sospetta provenienza illecita, pronti per essere rivenduti, di cui più di 6000 all'interno di un solo deposito. (segue) (Com)