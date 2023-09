Mobilità: assessore Roma, da 50 a mille le auto elettriche in affitto, saranno anche in periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma le auto a trazione completamente elettrica passeranno da 50 a più di mille e ci sarà l'obbligo per gli operatori di servire tutte le periferie della città. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in un'intervista al "Corriere della Sera". Il bando del Campidoglio per il car sharing previsto per fine 2023 "rinnoverà il parco perché più della metà dovranno essere elettriche - ha detto Patanè -. Ci sarà l'obbligo da parte degli operatori di servire tutte le periferie, pensiamo a Ostia e più in generale a tutta l'area del Piano generale del traffico urbano (Pgtu). Per i servizi car sharing, l'area operativa minima di esercizio non potrà essere inferiore a 80 chilometri quadrati per veicoli a motorizzazione termica e ibrida, e 60 chilometri per gli operatori con la flotta interamente elettrica. Ogni operatore in media metterà a disposizione 500 auto - ha aggiunto -, che non solo dovranno essere da subito a maggioranza elettrica ma le aziende dovranno prevedere un programma di sostituzione negli anni fino ad arrivare a una flotta completamente elettrica". (Rer)