Germania: Scholz incontra presidenti dei cinque Paesi dell'Asia centrale

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, incontrerà oggi a Berlino i presidenti dei cinque Paesi dell'Asia centrale, per la prima volta in un vertice congiunto. Si tratta di Kassym-Jomart Tokayev per il Kazakhstan, Sadir Japarov per il Kirghizistan, Emomali Rahmon per il Tagikistan, Serdar Berdimuhamedow per il Turkmenistan e Shavkat Mirziyoyev per l'Uzbekistan. Il cancelliere e i capi di Stato si riuniranno per un pranzo di lavoro, incentrato sull'approfondimento delle relazioni economiche e strategiche. Al termine delle discussioni, Scholz terrà incontri bilaterali con i presidenti di Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan e Turkmenistan. Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i cinque Paesi dell'Asia centrale sono stati “finora sotto la forte influenza della Russia” e hanno importanti materie prime “da offrire alla Germania”. Tuttavia, alcuni di questi Paesi sono oggetto di critiche per “gravi violazioni dei diritti umani”. Per esempio, il Turkmenistan, ricco di gas, è considerato “una dittatura isolata simile alla Corea del Nord”. (segue) (Geb)