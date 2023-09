Cina: fatturato imprese statali aumentato del 4 per cento da gennaio ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statali e le aziende a partecipazione statale della Cina hanno registrato un aumento del fatturato del 4 per cento su base annua nei primi otto mesi del 2023, arrivando a circa 7.580 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero delle Finanze. Nello stesso periodo, gli utili si sono attestati a 430 miliardi di dollari, in aumento del 4,3 per cento rispetto all’anno precedente. Il rapporto tra attività e passività delle suddette imprese si attestava al 64,8 per cento ad agosto. (Cip)