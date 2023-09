Cina-Usa: Pechino a Washington, considerare “con cautela” restrizioni agli investimenti tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero rispettare le leggi dell’economia di mercato e considerare “con cautela” la decisione di limitare gli investimenti nel campo dell’alta tecnologia in Cina. È quanto sostenuto dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (Ccpit) e dalla Camera di commercio internazionale cinese, secondo cui il bando sugli investimenti danneggerà la cooperazione e metterà a repentaglio la sicurezza delle catene di fornitura globali. L’ordine esecutivo firmato dal presidente Joe Biden lo scorso 9 agosto - che proibisce gli investimenti statunitensi in entità cinesi attive nel comparto dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale, della microelettronica e delle tecnologie dell’informazione quantistica - “aumenterà i rischi e creerà una enorme incertezza”, secondo il Ccpit. (Cip)