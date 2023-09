Inflazione: Di Cola (Cgil Roma), patto insufficiente, non protegge potere d'acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto anti-inflazione "è una misura insufficiente che non protegge veramente il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni". Lo scrive su Facebook il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola. "Nei prossimi tre mesi la bolletta della luce aumenterà del 18,6 per cento, in media 120 euro in più a famiglia. Nel frattempo la destra annuncia trionfante il patto del carrello, uno sconto del 10 per cento per prodotti alimentari che negli ultimi 12 mesi hanno registrato rincari ben più alti; come il pane (+32 per cento) o la pasta (+39 per cento). Una misura insufficiente - spiega - che non protegge veramente il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni. Una misura iniqua perché non sostiene i redditi medio bassi che sentono di più il peso dell’inflazione. Una misura che non rimetterà un euro nelle tasche delle persone. Servono azioni concrete, importanti e coraggiose - conclude - per uscire dalla crisi economica che stiamo attraversando, anche per questo il 7 ottobre saremo in piazza San Giovanni". (Rer)